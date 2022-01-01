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21 минуту назад

В Киеве назвали истинного президента Украины

Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и россияне так и не стали разным народом, несмотря на все заявления Киева. По его словам, пока есть то, что объединяет жителей двух стран, истинным президентом Украины для многих граждан государства является глава РФ Владимир Путин.

По его словам, такое развитие событий возможно из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев может лишиться если не всей территории, то весомой её части. Речь идёт о Харьковской и Сумской областях. Кроме того, он отметил, что пока россияне и украинцы с единым «упоением» воспринимают кинематограф — к примеру, сериал «Сваты» — они остаются едины.

Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев, — заключил Портников.

Ранее режиссёр Андрей Яковлев анонсировал выход нового сезона сериала «Сваты 7» и показал официальный проморолик к фильму. Показ финального сезона, который снимался более четырёх лет, начался на телеканале «Россия 1» в понедельник, 27 декабря.

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