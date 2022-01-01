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49 минут назад

Саудовская Аравия разрешила въезд привитым «Спутником V» россиянам

Саудовская Аравия c 1 января 2022 года разрешила въезд людям, вакцинированным российским препаратом «Спутником V». Об этом сообщает ТАСС.

Саудовская Аравия разрешила въезд привитым «Спутником V»
Фото: memomemory / Shutterstockmemomemory / Shutterstock

Так, Саудовская Аравия стала очередным государством, которое одобрило вакцину российского производства. Страну смогут посещать верующие, совершающие паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

Прежде власти Саудовской Аравии требовали от паломников во время ежегодного хаджа наличие прививки от коронавируса, зарегистрированной ВОЗ. Тем не менее, организация пока не одобрила российскую вакцину «Спутник V».

Ранее в декабре 2021 года власти Бахрейна ввели новые ограничительные меры из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Так, всех прибывающих в страну путешественников, вне зависимости от прививочного статуса, обязали предъявлять ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета.
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