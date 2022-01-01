Саудовская Аравия разрешила въезд привитым «Спутником V»

Саудовская Аравия c 1 января 2022 года разрешила въезд людям, вакцинированным российским препаратом «Спутником V». Об этом сообщает ТАСС .

Так, Саудовская Аравия стала очередным государством, которое одобрило вакцину российского производства. Страну смогут посещать верующие, совершающие паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

Прежде власти Саудовской Аравии требовали от паломников во время ежегодного хаджа наличие прививки от коронавируса, зарегистрированной ВОЗ. Тем не менее, организация пока не одобрила российскую вакцину «Спутник V».