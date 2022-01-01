В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
37 минут назад

«Кто хочет третьей мировой»: немцы раскритиковали ЕС за  Украину

Немецкие читатели раскритиковали позицию Евросоюза в решении «украинского вопроса». Они посчитали, что европейские страны ведут себя неубедительно на фоне диалога России и США по гарантиям безопасности, говорится в комментариях к статье в Der Spiegel.

«Кто хочет третьей мировой»: немцы раскритиковали Евросоюз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журнал опубликовал статью, в которой приводится заявление евродепутата Манфреда Вебера об участии в консультациях по Украине. Он призвал стороны активнее участвовать в «украинском вопросе».

Мы не должны быть просителями, мы должны быть фактором силы, — говорится в заявлении Вебера.

Евродепутат считает требования Москвы о гарантиях безопасности «во многом неприемлемыми». Его слова вызвали критику со стороны читателей.

«Россия и США справедливо не воспринимают этот разделенный и недееспособный детский сад с 27 воспитанниками всерьез», - пишут в комментариях пользователи.

Судя по критике, жители Германии серьёзно опасаются вступления Украины в НАТО, потому что им не нужны никакие потрясения. И если Киев всё же добьётся своего, то начнётся война, уверены люди.

«Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО! Тот, кто хочет Третьей мировой войны, должен преследовать эту цель — Украина в НАТО. К сожалению, сейчас в нашем правительстве есть люди, которые из-за своего чисто ценностного подхода не видят этой опасности и побуждают Россию и Китай еще больше сблизиться. Да и господин Вебер все-таки давно „провалился“ и больше не воспринимается всерьёз», - отмечает один из пользователей.

Часть читателей сошлись в том, что у всех 27 стран слишком разные взгляды на внешнюю политику. Но при этом европейцы всё равно выступают в роли исполнителей, так как свою волю им диктуют США.

Ранее группа бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности заявила, что президент США Джо Байден должен рассказать о санкциях, которые приготовлены для России на случай её нападения на Украину. Подписи под соответствующим заявлением поставили более 20 человек, в том числе бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу.

В мире,Манфред Вебер,Майкл Макфол,Александр Вершбоу,Джозеф Байден,НАТО,ЕС,Spiegel,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители