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53 минуты назад

Зеленский надеется, что в 2022 году украинские военные сфотографируются в Крыму

В новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в наступившем году украинские военные сфотографируются в Крыму, Донецке и Луганске. Об этом пишет "Страна.ua".

Зеленский: украинские военные сфотографируются в Крыму
Фото: ReutersReuters

"К сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше", - сказал Зеленский.

Новогоднее поздравление Зеленского в этом году стало рекордным по продолжительности - более 22 минут. В частности, президент пожелал , чтобы "соседи в гости к нам – с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука".

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В мае этого года - в годовщину президентства - Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний.

Отмечается, что Зеленский не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных обещаний, не вернул "временно оккупированные территории", не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.

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