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17 минут назад

Лукашенко рассказал о достижениях Белоруссии в 2021 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей страны с Новым годом. Об этом он рассказал по государственным телеканалам, передает РИА Новости.

Лукашенко назвал достижения Белоруссии в 2021 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лукашенко отметил достижения страны за 30 лет независимости. Он подчеркнул, что жители Белоруссии построили современную, стабильную и успешную страну. «Вопреки вызовам времени уверенно ставим новые цели и идем вперед», — заявил Лукашенко.

По его словам, в 2021 году белорусы много добились: построили новые дома, дороги, мосты, комфортабельные жилые микрорайоны, открыли школы, детские сады, больницы, поликлиники, подарили стране яркие творческие проекты и спортивные победы. Президент добавил, что все это стало результатом труда и самоотдачи белорусского народа.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Он обратил внимание на трудности уходящего года и пожелал гражданам крепкого здоровья. Новогоднее обращение президента в конце 2021 года оказалось самым продолжительным. Оно длилось 6 минут и 22 секунды, его объем составило около 700 слов. Предыдущее обращение по случаю Нового года шло шесть минут.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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