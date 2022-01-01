Лукашенко назвал достижения Белоруссии в 2021 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей страны с Новым годом. Об этом он рассказал по государственным телеканалам, передает РИА Новости.

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Лукашенко отметил достижения страны за 30 лет независимости. Он подчеркнул, что жители Белоруссии построили современную, стабильную и успешную страну. «Вопреки вызовам времени уверенно ставим новые цели и идем вперед», — заявил Лукашенко.

По его словам, в 2021 году белорусы много добились: построили новые дома, дороги, мосты, комфортабельные жилые микрорайоны, открыли школы, детские сады, больницы, поликлиники, подарили стране яркие творческие проекты и спортивные победы. Президент добавил, что все это стало результатом труда и самоотдачи белорусского народа.