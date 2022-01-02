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1 час назад

Британцы усомнились в реальности угроз Байдена в адрес России

Британские читатели Daily Mail засомневались в реальности угроз Байдена в адрес России. Своими мыслями они поделились в комментариях к публикации о телефонном разговоре лидеров США и РФ, состоявшемся в ночь на 31 декабря.

Британцы усомнились в реальности угроз Байдена в адрес России
Фото: news.runews.ru

Телефонные переговоры президентов были полностью посвящены гарантиям безопасности. Байден, в частности, пригрозил Москве санкциями из-за Украины. Путин предупредил американского коллегу о риске полного разрыва отношений.

«Я подозреваю, что Путин просто похлопал Джо по голове и сказал ему помолчать», — написал один из пользователей. Другие пришли к выводу, что Байден говорит по заранее заготовленным речам. Но почти все сошлись во мнении, что глава Белого дома отнюдь не является лидером на мировой арене. «Байдена не уважают на мировой арене. Он с трудом говорит. Вы не увидите Байдена на живых дебатах, любые вопросы, не предусмотренные сценарием, заставят его молчать или невнятно бормотать», — подытожил один читателей.

Ранее президент США Джо Байден заявил во время общения с журналистами, что в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 30 декабря дал понять, что «вторжение» на Украину недопустимо. По его словам, он объяснил, что Москве в этом случае придётся заплатить «высокую цену».

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