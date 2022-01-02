Британцы усомнились в реальности угроз Байдена в адрес России

«Я подозреваю, что Путин просто похлопал Джо по голове и сказал ему помолчать», — написал один из пользователей. Другие пришли к выводу, что Байден говорит по заранее заготовленным речам. Но почти все сошлись во мнении, что глава Белого дома отнюдь не является лидером на мировой арене. «Байдена не уважают на мировой арене. Он с трудом говорит. Вы не увидите Байдена на живых дебатах, любые вопросы, не предусмотренные сценарием, заставят его молчать или невнятно бормотать», — подытожил один читателей.