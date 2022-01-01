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5 часов назад

В Грузии члены партии Саакашвили прекратили голодовку

Члены оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, прекратили голодовку по просьбе бывшего грузинского лидера. Об этом в субботу сообщил глава партии Ника Мелия.

Сторонники Саакашвили прекратили голодовку
Фото: EPAEPA

"Михаила Саакашвили волнует здоровье каждого голодающего. Он будет вынужден и сам возобновить голодовку, чего мы не можем ему позволить, так как начало голодовки Михаилом Саакашвили завершится фатальным результатом. Поэтому мы вместе с соратниками приняли решение перейти на следующий этап борьбы, который будет многообразным и не насильственным", - сказал Мелия, видеокомментарий которого опубликован в Facebook.

Видео дня

Мелия заявил о начале масштабной голодовки в знак солидарности с Саакашвили 21 декабря 2021 года. Все это время голодающие находились в палатках во дворе центрального офиса "Национального движения" в Тбилиси. Как заявляли в партии, в массовой голодовке принимали участие несколько сотен человек.

Бывший президент попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер в тюрьме объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья его сначала госпитализировали в тюремную больницу, а потом в военный госпиталь города Гори. 30 декабря 2021 года бывшего грузинского лидера вновь перевели обратно в тюрьму города Рустави.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии рассмотрения. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. Следствие утверждает, что он прибыл в страну 28 сентября в грузовике с молочной продукцией с Украины. По этому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.

В мире,Ника Мелия,Михаил Саакашвили,
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