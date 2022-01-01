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1 час назад

На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского

Разговор президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, рассказавший о слабости позиций украинских властей в статье, опубликованной порталом «Главред».

На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политолог считает, что предстоящий разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Киев «должно было бы напрячь» то обстоятельство, что речь будет идти вокруг идеи стратегической стабильности.

Для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность — это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном, — предупредил Кулик.

Он считает, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений».

А то, что Байден ведёт разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому, — это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надёжного партнёра и субъекта. А это — вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину, — заключил политолог.

По его мнению, Украина сама сделала всё, чтобы создать для Байдена такую «токсичную позицию».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил о намерении 2 января участвовать в переговорах с Джо Байденом. Он отметил, что вместе они попробуют скоординировать шаги по достижению мира на Украине.

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