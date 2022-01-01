На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского

А то, что Байден ведёт разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому, — это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надёжного партнёра и субъекта. А это — вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину, — заключил политолог.