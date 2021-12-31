Во Франции раскрыли смысл последнего шанса для Европы от Путина

Европу в 2022 году может ожидать раздел еврозоны, а также настоящее окончание холодной войны и примирение с Россией, считает обозреватель французского издания Atlantico Себастьен Кошар.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Баланс, наступивший после 1990-х годов может нарушиться в наступающем 2022 году, считает Кошар.

Видео дня

В настоящее время Европа сосредоточена на двух проблемах. С одной стороны, потребности и экономическая логика развития Франции и Италии не имеют ничего общего с потребностями Германии. Таким образом, разделение общей денежно-кредитной политики определенно достигло своего логического предела, о чем Германия заявляет все громче и громче. С другой стороны, антагонизм между великими странами Западной Европы и Россией может быть уменьшен благодаря смелым предложениям Москвы, которая стремится воспользоваться тем, что США сосредоточены на Китае.

«Мы движемся к разделу еврозоны на две подзоны, каждая из которых ближе к «оптимальной валютной зоне» и каждая наделена своей общей денежно-кредитной политикой: евро-юг вокруг Франции и Италии и евро-север вокруг Германии и Нидерландов», - считает автор.

Наряду с этим, отмечает Кошар, через тридцать лет после распада СССР может наступить настоящий конец холодной войны.

По мнению журналиста, Россия - великая европейская нация. Так всегда было и всегда воспринималось как таковое, в том числе после революции 1917 года, несмотря на то, что холодная война и железный занавес приучили разделять понятия «Россия» и «Европа».

«Можно только с сожалением и завистью представить, какой была бы коллективная мощь великих европейских государств - Франции, Германии, Италии, России, если бы они были полноправными союзниками: ядерное оружие, промышленность, энергетика, сельское хозяйство. Вместо этого мы полагаемся на НАТО, смысл существования которого должен был исчезнуть с падением Берлинской стены и распадом СССР, НАТО, которая служит инструментом военного господства государств», - пишет обозреватель.

Он отметил, что европейская внешняя политика в условиях истерической вражды ЕС против России обслуживает в целом - за исключением интересов США - только внутренние политические дела стран Балтии (которые ищут все новые предлоги, чтобы не допустить участия своего русского населения в демократической игре) и личное обогащение коррумпированных украинских элит.

Однако, по его мнению, карты могут поменяться местами благодаря смелому ходу президента РФ Владимира Путина. Как отметил Кошар, Соединенные Штаты должны сделать выбор, и именно этот выбор Россия предложила им в декабре 2021 года.

Так, журналист отмечает, что Россия предложила два текста, два предложения по договору: один с США, другой с НАТО. Эти договоры предусматривают запрет на размещение войск НАТО (и замораживание расширения Атлантического альянса) на территории бывших республик СССР. Оба договора также запрещают размещение американского и российского ядерного оружия за пределами их соответствующих национальных территорий. Вторым шагом для России станет обеспечение эффективного применения Минских договоренностей, заблокированных с 2014 года Украиной.

«Скажем прямо, Россия явно ни на секунду не задумывалась о «вторжении в Украину»: зачем? Единственная интересная, военно-необходимая часть - Крым - уже снова стал русским. Военное «завоевание» остальной или, по крайней мере, восточной части страны, которая на самом деле также является российской, потребовало бы человеческих затрат, военных затрат, непропорциональных дипломатических затрат, поскольку в целом пришлось бы управлять экономически неблагополучными регионами за бюджетные средства. бремя в долгосрочной перспективе и в контексте международного эмбарго», - пишет журналист.

По его мнению, американцы это прекрасно понимают. Фантастический риск вторжения на Украину - это только предлог, используемый для того, чтобы иметь возможность вступить в серьезные переговоры с Россией с целью переориентации стратегических приоритетов США в сторону Китая.