Талибы посоветовали водителям останавливаться для молитвы

Движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) посоветовало водителям автобусов останавливаться во время работы для того, чтобы помолиться. Об этом говорится в заявлении Министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, сообщают в РИА Новости. Также новые афганские власти призывают женщин не ездить в общественном транспорте без хиджаба.

Фото: : PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press : PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В заявлении движения отмечается, что женщины не могут ездить в общественном транспорте без хиджаба, они также не могут ездить без сопровождения родственников на расстояние более 78 километров, — информирует РИА Новости.

О запрете женщинам путешествовать на большие расстояния без сопровождения стало известно 26 декабря. Подчёркивается, что женщины, собирающиеся проделать такой путь, должны сопровождаться мужем или родственником, но обязательно мужского пола.