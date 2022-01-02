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1 час назад

Талибы посоветовали водителям останавливаться для молитвы

Движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) посоветовало водителям автобусов останавливаться во время работы для того, чтобы помолиться. Об этом говорится в заявлении Министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, сообщают в РИА Новости. Также новые афганские власти призывают женщин не ездить в общественном транспорте без хиджаба.

Талибы посоветовали водителям останавливаться для молитвы
Фото: : PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В заявлении движения отмечается, что женщины не могут ездить в общественном транспорте без хиджаба, они также не могут ездить без сопровождения родственников на расстояние более 78 километров, — информирует РИА Новости.

О запрете женщинам путешествовать на большие расстояния без сопровождения стало известно 26 декабря. Подчёркивается, что женщины, собирающиеся проделать такой путь, должны сопровождаться мужем или родственником, но обязательно мужского пола.

До этого талибы рекомендовали всем мужчинам страны не брить бороды. В заявлении министерства отмечается, что власти не вправе заставлять кого-либо отращивать бороду и преследовать за её отсутствие. Отращивание бороды является всего лишь рекомендацией. Помимо этого, в субботу, 25 декабря, «Талибан» запретил водителям слушать музыку и употреблять наркотики за рулём.

В мире,Талибан,РИА Новости,
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