ООН сочла незаконным объявление дипломата РФ персоной нон грата

«Нам стало известно о том, что власти Косово объявили „персоной нон грата“ сотрудника Миссии Организации Объединенных Наций в Косово (МООНК). Никакого официального сообщения от властей Косово по поводу этого объявления не поступало. Доктрина „персоны нон грата“ не применима к персоналу Организации Объединенных Наций», — заявил Стефан Дюжаррик.