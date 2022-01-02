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1 час назад

ООН считает незаконным объявление дипломата РФ персоной нон грата

Объявление российского сотрудника Организации Объединенных Наций (ООН) властями Косово персоной нон грата незаконно. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации.

ООН сочла незаконным объявление дипломата РФ персоной нон грата
Фото: Александр Кулаковский © URA.RUАлександр Кулаковский © URA.RU

«Нам стало известно о том, что власти Косово объявили „персоной нон грата“ сотрудника Миссии Организации Объединенных Наций в Косово (МООНК). Никакого официального сообщения от властей Косово по поводу этого объявления не поступало. Доктрина „персоны нон грата“ не применима к персоналу Организации Объединенных Наций», — заявил Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что МООНК и ООН принимают меры, необходимые для обеспечения безопасности российского дипломата. Также организация находится в контакте с властями Косово.

Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД Косова Доника Гервала заявила об объявлении российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии персоной нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое решение провокацией, пишет «Царьград». В посольстве России в Сербии заявили, что объявление российского дипломата персоной нон грата является попыткой выслужиться перед Западом, передает RT.

В мире,Стефан Дюжаррик,Мария Захарова,ООН,МИД,Царьград ТВ,
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