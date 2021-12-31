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10 минут назад

Стало известно о спецоперации ЕС, Украины и Молдавии по блокаде Приднестровья

Украина и Молдавия начнут спецоперацию по блокаде Приднестровья после 1 января 2022 года. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

По данным канала, операция проводится на деньги миссии Европейского союза по приграничной помощи Украине и Молдове (EUBAM). Миссия поможет Кишиневу создать инфраструктуру, с помощью которой можно будет полностью контролировать ввоз товаров в регион. Молдавские ограничения коснутся и товаров первой необходимости, утверждает WarGonzo: в том числе в Приднестровье не смогут ввозить лекарства российского и белорусского производства.

Эта информация не опубликована на сайте EUBAM. Однако там содержится информация об одной из встреч миссии с представителями Киева и Кишинева, во время которой стороны призвали объединить усилия для борьбы с приграничной преступностью и наладить совместную работу правоохранительных органов.

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