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1 час назад

Зеленский откажется от «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать партию «Слуга народа» в преддверии парламентских выборов 2023 года, сообщает издание «Страна.ua».

По словам близких к окружению президента источников, обсуждается вариант по переименованию «Слуги народа» в «Партию Зеленского» или другое название с использованием фамилии главы государства.

Этот план, по словам источников, появился после анализа социологических исследований, которые подтвердили, что рейтинг Зеленского выше, чем у его партии.

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Также источники рассказали, что по партийному списку в 2023 году на выборы планируется отправить новый, «максимально незашкваренный» состав.

«Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы», - сообщил один из инсайдеров.

Очередные выборы в Верховную раду запланированы на 2023 год. Выборы президента Украины состоятся в 2024 году.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Верховная Рада,МИД,
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