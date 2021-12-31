Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать партию «Слуга народа» в преддверии парламентских выборов 2023 года, сообщает издание «Страна.ua».
По словам близких к окружению президента источников, обсуждается вариант по переименованию «Слуги народа» в «Партию Зеленского» или другое название с использованием фамилии главы государства.
Этот план, по словам источников, появился после анализа социологических исследований, которые подтвердили, что рейтинг Зеленского выше, чем у его партии.
Также источники рассказали, что по партийному списку в 2023 году на выборы планируется отправить новый, «максимально незашкваренный» состав.
«Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы», - сообщил один из инсайдеров.
Очередные выборы в Верховную раду запланированы на 2023 год. Выборы президента Украины состоятся в 2024 году.