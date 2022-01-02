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51 минуту назад

На Украине обвинили Россию в лишении шансов на вступление в НАТО

Бывший советник президента Украины Валерий Ивасюк в эфире телеканала НАШ заявил, что, пока существует Россия, Украина не вступит в НАТО.

На Украине обвинили РФ в лишении шансов на вступление в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока будет существовать Россия,... скорее НАТО прекратит своё существование, чем Украина будет членом альянса», — выразил мнение Ивасюк.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал о наибольшем расширении Североатлантического альянса на восток.

Кроме того, Фомин заявил о негативном влиянии НАТО на безопасность Европы.

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