В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Украинский депутат скрыл 41 квартиру и оправдался неумением заполнять декларацию

Депутат Хотовского сельсовета Киевской области Иван Бондаренко скрыл от государства наличие 41 квартиры и пожаловался на неумение заполнять декларацию. Об этом сообщает портал «Гордон» со ссылкой на отчет Нацагентства Украины по предотвращению коррупции.

Украинский депутат скрыл 41 квартиру и оправдался
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Так, общую стоимость незадекларированных квартир оценили в 30,2 миллиона гривен (82,4 миллиона рублей). По словам депутата, он не смог сообщить о недвижимости и прочих доходах из-за болезни, которая «не позволила ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год». Кроме того, в качестве оправдания политик посетовал на полное непонимание, как заполнять декларацию.

Ранее в декабре центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «Коррупционером года — 2021». Представители центра уточнили, что «последний диктатор Европы» удостоился признания «за потворство организованной преступности и коррупции».

В мире,Иван Бондаренко,Александр Лукашенко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители