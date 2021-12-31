В Израиле зафиксирован первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Едиот Ахронот».

Заболевание, получившее название «флурона», было выявлено у роженицы, которая не была привита. С женщиной все в порядке, она чувствует себя хорошо.

«У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили», - рассказал заведующий отделением гинекологии в медцентре «Бейлинсон» профессор Арнон Вижницер.

В Минздраве Израиля изучают этот случай и допускают, что есть и другие случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, но они не были диагностированы.