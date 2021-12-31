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19 минут назад

В Израиле у женщины выявили заболевание «флурона»

В Израиле зафиксирован первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Едиот Ахронот».

Заболевание, получившее название «флурона», было выявлено у роженицы, которая не была привита. С женщиной все в порядке, она чувствует себя хорошо.

«У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили», - рассказал заведующий отделением гинекологии в медцентре «Бейлинсон» профессор Арнон Вижницер.

В Минздраве Израиля изучают этот случай и допускают, что есть и другие случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, но они не были диагностированы.

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Ранее сообщалось, что первая партия новейшего препарата для лечения COVID-19 Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer, была доставлена в Израиль. Paxlovid показан пациентам с положительным результатом тестирования на коронавирус, у которых болезнь с большой вероятностью может перейти в тяжелую форму, что повлечет госпитализацию или смерть.

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