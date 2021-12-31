В ООН отреагировали на разговор Путина и Байдена

В ООН приветствовали разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, передает РИА «Новости».

«Мы всегда приветствуем диалог между государствами-членами ООН», - сказала помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо.

Разговор лидеров России и США состоялся поздно вечером 30 декабря и продолжался около 50 минут. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры носили откровенный, содержательный и конкретный характер.

В ходе беседы Владимир Путин заявил, что Россия будет вести себя в вопросах безопасности так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ.

Байден пообещал, что США не будут размещать ударные наступательные вооружения на Украине. Путин ответил, что результатом совместной работы должны стать гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.