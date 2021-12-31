В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
12 минут назад

В ООН отреагировали на разговор Путина и Байдена

В ООН приветствовали разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, передает РИА «Новости».

«Мы всегда приветствуем диалог между государствами-членами ООН», - сказала помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо.

Разговор лидеров России и США состоялся поздно вечером 30 декабря и продолжался около 50 минут. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры носили откровенный, содержательный и конкретный характер.

В ходе беседы Владимир Путин заявил, что Россия будет вести себя в вопросах безопасности так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ.

Раскрыты детали разговора Путина и Байдена

Байден пообещал, что США не будут размещать ударные наступательные вооружения на Украине. Путин ответил, что результатом совместной работы должны стать гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.

Байден пригрозил «масштабными» антироссийскими санкциями в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Российский президент в ответ заявил, что такие меры могут привести к полному разрыву российско-американских отношений.

В мире,Видео,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители