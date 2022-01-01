Финляндия сочла требования России к США противоречащими порядку

«Суверенитет нескольких стран ЕС, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос [политиками] за пределами Евросоюза. Это делает ЕС вовлеченной стороной, Евросоюз не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций», — заявил финский лидер и добавил, что линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности остается стабильной.