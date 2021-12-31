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34 минуты назад

Власти Украины уличили в довольстве оттоком населения страны

Политический эксперт Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала «НАШ» уличил власти Украины в том, что те довольны ситуацией, при которой происходит отток населения страны за границу из-за низкого уровня жизни.

Власти Украины уличили в довольстве оттоком населения страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, люди живут уже беднее, потому что Зеленский полностью продолжил антисоциальную политику Порошенко. Люди понимают, что они ничего не могут сделать, потому что власть их не просто не слышит, а глубоко плевала на общество. На социальные протесты люди, к сожалению, выходить не хотят. Оппозиция ничего сделать не может, учитывая малый состав. Поэтому да, те, кто могут — уезжают, и власть это устраивает. Те, кто остаются, имеют еще хуже положение без перспектив. Такие реалии. Бедных людей будут напичкать постоянными шоу по телевизору», — заявил Корнийчук.

Ранее стало известно, что украинский энергетический эксперт Дмитрий Марунич считает, что США теряют свое влияние в мире из-за того, что между Россией и Китаем происходит сближение. По его мнению, в сложившихся обстоятельствах Украина может стать для Вашингтона «разменной монетой», которую они разыграют в переговорах с Москвой.

В мире,Дмитрий Марунич,
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