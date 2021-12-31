Власти Украины уличили в довольстве оттоком населения страны

«Действительно, люди живут уже беднее, потому что Зеленский полностью продолжил антисоциальную политику Порошенко. Люди понимают, что они ничего не могут сделать, потому что власть их не просто не слышит, а глубоко плевала на общество. На социальные протесты люди, к сожалению, выходить не хотят. Оппозиция ничего сделать не может, учитывая малый состав. Поэтому да, те, кто могут — уезжают, и власть это устраивает. Те, кто остаются, имеют еще хуже положение без перспектив. Такие реалии. Бедных людей будут напичкать постоянными шоу по телевизору», — заявил Корнийчук.