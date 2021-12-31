ООН: мы приветствуем диалог России и США

Ранее американская и российская стороны рассказали об обсуждаемых президентами России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом санкциях. Байден изложил два пути, два аспекта подхода США. По словам американского чиновника, они зависят от российских действий в предстоящий период. В качестве первого рассматривается путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации. Второй путь, указал чиновник, в большей степени сфокусирован на сдерживании и экономических мерах.