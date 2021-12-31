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57 минут назад

Байден в беседе с Путиным заявил о нежелании ядерной войны

Ядерную войну начинать нельзя, заявил президент США в телефонном разговоре с российским лидером.

Байден заявил о нежелании ядерной войны
Фото: ReutersReuters

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть", - сообщил журналистам по итогам беседы лидеров двух стран помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - добавил он.

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в мире, передал Ушаков.

В мире,Юрий Ушаков,
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