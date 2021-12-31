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24 минуты назад

Новый канцлер Германии Шольц в новогоднем обращении рассказал об Украине

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в первом новогоднем обращении к гражданам рассказал о сложившейся ситуации вокруг Украины, в намерении вторгнуться в которую лидеры и СМИ некоторых стран обвиняют Россию. Политик отметил, что выступает за «суверенную, единую, сильную Европу». Он также акцентировал внимание на необходимости создания крепкого трансатлантического сотрудничества с целью обеспечения безопасности в регионе. Выдержки из текста обращения опубликовало Tagesspiegel.

Новый канцлер Германии в новогоднем обращении рассказал об Украине
Фото: ReutersReuters

Нерушимость границ является ценным активом и не подлежит обсуждению, — добавил экс-министр финансов Германии.

Олаф Шольц был избран канцлером Германии на заседании бундестага в начале декабря. Он стал преемником Ангелы Меркель, возглавлявшей федеральное правительство с 2005 года. Шольц являлся кандидатом в канцлеры от победившей на парламентских выборах Социал-демократической партии Германии.

Стало известно о спецоперации ЕС, Украины и Молдавии по блокаде Приднестровья

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своём рождественском обращении к гражданам напомнил о неспокойной обстановке в Восточной Европе и заявил, что общество ещё долгое время будет жить в условиях пандемии. Он также оценил сложившуюся ситуацию в Афганистане и возвращение немецких солдат оттуда.

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