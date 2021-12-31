Бывшая сотрудница Госдепа стала россиянкой

90-летния экс-дипломат Сюзанн Масси спустя семь месяцев после прошения стала россиянкой. В мае этого года бывшая советница американского президента Рональда Рейгана обратилась в главе России Владимиру Путину. Она заявила, что хочет продолжить работать над сближением США и России, будучи гражданкой второй страны. В Кремле тогда ответили, что нужно пройти ряд бюрократических процедур. Сегодня, 30 декабря, они закончились.

Фото: Кадр из видео/RT en Espanol/Youtube Кадр из видео/RT en Espanol/Youtube

Бывшая советница главы США Рональда Рейгана Сюзанн Масси стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе.

В интервью РЕН ТВ, американская писательница отметила, что сожалеет о том, что жители Соединенных Штатов не так много знают о России. «Наш народ, я могу сказать, все, хотят знать вас, Россию, лучше. Они хотят, они всегда просят объяснить. Они, к сожалению, не знают вас», – отметила Масси.

По ее словам, в США не все знают историю, особенно России. Поэтому американцам, заметила Масси, любопытно узнать побольше о русских. «Очень много вопросов. Я никогда не слышала, чтобы они хотели войну, они просто любопытные», – отметила писательница.

Бывшая советница Рейгана пообещала, «что-нибудь сделать» в своей книге. «Иногда я думаю, что у меня есть маленький талант, я могу объяснить о России и Америке и они [американцы] меня поймут», – добавила Масси.

В своей речи она подчеркнула, что все знают, как она любит Россию и что она написала книги о стране. «Я думаю, что нам нужны вы и вам нужны мы», – заключила писательница.

За свою жизнь Масси написала несколько книг. Одна из них – «Земля Жар-птицы: красота Древней России» – стала бестселлером. После ее прочтения знаниями Масси заинтересовался сам президент США Рональд Рейган. Он лично с ней встретился и в итоге Масси стала неформальным посредником между главой США и верховной властью СССР – генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и его администрацией.

Американские журналисты оценили важность работы Сюзанн Масси, отметив, что она смогла помочь американскому лидеру понять русский народ и приложила немало усилий к достижению мирного урегулирования «холодной войны». Считается, что значение русской пословицы «Доверяй, но проверяй» Рейган узнал именно от советницы.

Консультации продлились четыре года – с 1984 по 1988 годы. За это время Рейган и Масси встретились 21 раз. С ней советовались также члены Конгресса и Сената. Но, когда она попросила назначения послом США в СССР, ей отказали, сославшись на то, что должность уже занята.

В течение 38 лет дипломат приняла участие во многих учебных и рабочих проектах в Советском Союзе и России. В частности, она помогала ведущим художественным музеям США и России (в том числе Эрмитажу, Русскому музею) проводить выставки.

На сайте бывшей советницы Рейгана отмечается, что обе страны признали ее способности «аналитики русской культуры и создания мостов между русским и американским народами». «В России о ней сняли документальный фильм, она является лауреатом престижной литературной премии и активным участником обсуждения культурных и социальных проблем Санкт-Петербурга», – говорится в посте.

Масси проживает в штате Мэн и регулярно посещает Россию. В мае этого года она в эфире НТВ обратилась к главе России Владимиру Путину с просьбой о гражданстве. 90-летняя Масси заявила, что хочет продолжить свою миссию сближения народов двух стран, уже будучи в России.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», – добавила она, признав, что со стороны США в ее адрес будут звучать критические замечания.

«Я знаю, что они будут говорить: что я – traitor («предатель». – «Газета.Ru»), я человек, который против Америки», – сказала она.

В Кремле в ответ на просьбу экс-дипломата сказали, что для рассмотрения ее просьбы нужно пройти «определенные бюрократические процедуры».