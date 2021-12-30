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1 час назад

NYT: В США в январе одобрят бустерные вакцины для подростков

В США ожидается одобрение использования бустерных вакцин от коронавируса для подростков от 12 до 15 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В США в январе одобрят бустерные вакцины для подростков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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Ожидается, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США разрешит ревакцинацию вакциной Pfizer - BioNTech. Решение, по данным издания, будет 3 января.

По данным властей, в США с начала пандемии зарегистрировано около 1,8 млн случаев заражения коронавирусом среди подростков в этой возрастной категории.

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