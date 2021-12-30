Принц Уильям не намерен встречаться с братом во время визита в США

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По его словам, поездка герцогов Кембриджских в США должна была рано или поздно состояться, поскольку страна является ближайшим союзником Великобритании.

Однако Ларкомб уверен, что в сложившихся условиях Уильям не согласился бы появляться на официальных мероприятиях в США от имени королевы вместе со своим братом.

При этом он отметил, что принц Гарри и его жена тоже считают себя представителями британской монархии в США.

«Меган торгует своим титулом, пытаясь повлиять на крупных политических деятелей в Америке», - отметил королевский эксперт.

Журналист уверен, что поездка Уильяма и Кейт будет строго соответствовать протоколу. Гарри и Меган могут оказаться на одном с ними мероприятии только в том случае, если их пригласят отдельно и конфиденциально.