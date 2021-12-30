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35 минут назад

Принц Уильям не намерен встречаться с братом во время визита в США

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не встретятся с принцем Гарри и Меган Маркл во время предстоящей поездки в США. Об этом журналу ОК! заявил журналист, королевский эксперт Дункан Ларкомб.

Принц Уильям не намерен встречаться с братом во время визита в США
Фото: ReutersReuters

По его словам, поездка герцогов Кембриджских в США должна была рано или поздно состояться, поскольку страна является ближайшим союзником Великобритании.

Однако Ларкомб уверен, что в сложившихся условиях Уильям не согласился бы появляться на официальных мероприятиях в США от имени королевы вместе со своим братом.

При этом он отметил, что принц Гарри и его жена тоже считают себя представителями британской монархии в США.

«Меган торгует своим титулом, пытаясь повлиять на крупных политических деятелей в Америке», - отметил королевский эксперт.

Журналист уверен, что поездка Уильяма и Кейт будет строго соответствовать протоколу. Гарри и Меган могут оказаться на одном с ними мероприятии только в том случае, если их пригласят отдельно и конфиденциально.

По словам Ларкомба, воссоединения «великолепной четверки» не предвидится.

В мире,принц Гарри,принц Уильям,Кейт Миддлтон,Журнал ОК!,
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