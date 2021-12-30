В Италии 100 тысяч человек заразились COVID за сутки

В Италии зафиксировали резкий рост случаев заражения COVID-19 за сутки, впервые за время пандемии в стране коронавирусом заразились более 100 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику минздрава страны.

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За сутки ⁣зараженными объявлены 126 888 человек. Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных. Таким образом, антирекорд обновился шестой день подряд.

Рост смертности за сутки составил 156 случаев, когда как в понедельник, 27 декабря, жертвами пандемии были объявлены 136 человек.