Что Байден готовится сказать Путину

Президент США Джо Байден планирует в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным напомнить о готовности Вашингтона ввести экономические санкции против Москвы, сообщил The Washington Post высокопоставленный чиновник из американской администрации.

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Беседа между главами государств, по данным Белого дома, назначена на 23:30 мск в четверг, 30 декабря. Она состоится по инициативе российской стороны.

«В четверг Байден планирует сказать Путину, что, несмотря на готовность США действовать дипломатично, они ответят на дальнейшее наступление экономическими санкциями, усилением НАТО и поддержкой украинских усилий по самообороне», — пишет газета.

Вместе с тем в Белом доме надеются, что разговоры между двумя президентам помогут снизить напряжённость в преддверии переговоров России и США, которые, возможно, состоятся 10 января в Женеве, говорится в сообщении.

30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина на сегодняшний день не видит угрозы агрессии со стороны России.