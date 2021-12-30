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1 час назад

WP: Байден в разговоре с Путиным напомнит ему о готовности США ввести рестрикции

Президент США Джо Байден планирует в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным напомнить о готовности Вашингтона ввести экономические санкции против Москвы, сообщил The Washington Post высокопоставленный чиновник из американской администрации.

Что Байден готовится сказать Путину
Фото: ReutersReuters

Беседа между главами государств, по данным Белого дома, назначена на 23:30 мск в четверг, 30 декабря. Она состоится по инициативе российской стороны.

«В четверг Байден планирует сказать Путину, что, несмотря на готовность США действовать дипломатично, они ответят на дальнейшее наступление экономическими санкциями, усилением НАТО и поддержкой украинских усилий по самообороне», — пишет газета.

Вместе с тем в Белом доме надеются, что разговоры между двумя президентам помогут снизить напряжённость в преддверии переговоров России и США, которые, возможно, состоятся 10 января в Женеве, говорится в сообщении.

«Еще одна победа Путина»: в Америке признали слабость Байдена

30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина на сегодняшний день не видит угрозы агрессии со стороны России.

Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она должна умереть.

В мире,Алексей Данилов,Дмитрий Полянский,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ООН,Washington Post,
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