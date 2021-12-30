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1 час назад

Пенсионерка после аварии застряла на пять дней в овраге и выжила

Медсестра на пенсии из Вашингтона, США, попала в аварию, на пять дней застряла в холодной разбитой машине и выжила. Ее историю публикует Daily Mail.

Пенсионерка после аварии застряла на пять дней в овраге и выжила
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18 ноября 68-летняя Линнелл Макфарланд возвращалась с поминок родственника на машине. В какой-то момент американка наехала на лед, в результате чего автомобиль закрутило, и он перевернулся и улетел в овраг. В аварии Макфарланд получила переломы руки и колена, а после того, как она попыталась освободиться от ремня безопасности, ее отбросило на заднее сиденье. Женщина не могла самостоятельно выбраться из машины и дотянуться до телефона.

Бывшая медсестра оценила серьезность травм, оказала себе первую помощь и попыталась создать условия для обогрева тела. Через какое-то время рядом с машиной пенсионерки проходили полицейские и охотники, и она закричала, чтобы привлечь их внимание, но они ее не заметили. В течение пяти дней она ждала помощи и прислушивалась к каждому шороху, чтобы не пропустить проходящих мимо людей.

Макфарланд призналась, что на пятый день она почувствовала усталость, но одновременно с этим ощутила обнимающие ее руки покойных родителей и начала молиться. «Дорогой Бог, я знаю, что когда-нибудь умру, но, пожалуйста, пусть это будет не в этом темном, глубоком овраге, где меня никогда не найдут», — произнесла пенсионерка, и примерно через полчаса ее автомобиль заметили сотрудники департамента транспорта и вызвали службу спасения.

В итоге Макфарланд вытащили из машины и доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. После нескольких операций американку выписали, и она смогла отпраздновать Рождество вместе с дочерью.

Ранее сообщалось, что в Таиланде жители деревни нашли брошенную живую новорожденную девочку, которая провела в лесу два дня и выжила. Девочку случайно спасли сборщики каучука рядом с одной из деревень провинции Краби.

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