Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, передает агентство УНИАН слова секретаря Совета Алексея Данилова.

Совет рассмотрел вопрос о применении «персональных ограничительных мер» 30 декабря. Санкции вводятся в отношении компаний, непосредственно принимавших участие в строительстве моста. Отмечается, что речь идет не только о российских компаниях, но и об иностранных, однако конкретные названия не приводятся.

Также СНБО решил ввести санкции против лиц, осуществлявших в Крыму «неправомерное судопроизводство в отношении граждан нашего [украинского] государства».