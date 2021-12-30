Что такое executive search. Объясняем простыми словами

Executive search — поиск руководителей высшего звена (менеджеров, которые руководят другими менеджерами). Как правило, такие специалисты не ищут работу, так как хорошо трудоустроены. Поэтому их приходится переманивать, в том числе и у прямых конкурентов. Этим executive search отличается от обычного [рекрутинга], где выбор происходит из активных претендентов на позицию. Executive search включает несколько этапов: 1. Подготовка описания идеального кандидата, включая список ключевых компетенций и hard skills. Например, это может быть сочетание знания каких-то редких и/или сложных технологий и редких иностранных языков. Или наличие опыта работы в конкретной стране, знание её законодательства, специфики рынка и т. п. 2. Мониторинг рынка и составление списка компаний с лучшими практиками в нужных при конкретном поиске направлениях. Это могут быть как компании-конкуренты, так и компании из смежных или даже совершенно не связанных сфер. Executive-search-консультантам интересны релевантные опыт и компетенции кандидатов. Так, например, при поиске руководителя по agile-трансформации первые места в списке компаний-доноров займут Райффайзенбанк, Сбербанк. А при поиске директора по операционной эффективности в реальном секторе — НЛМК, «Северсталь» и т. д. 3. Формирование расширенного списка потенциальных кандидатов и разработка индивидуальных офферов (предложений). Для поиска используется сорсинг — поиск подходящих кандидатов через общение с ключевыми в соответствующих сферах людьми. 4. Личный отбор и уточнение мотивации. Рекрутер лично общается с выбранными специалистами, изначально не афишируя свою цель. Например, назначая встречу или звонок под каким-либо деловым предлогом, даже вымышленным. Предложение делается в общих чертах, название компании может не называться в целях сохранения конфиденциальности. В ходе беседы выясняется, что именно может заинтересовать потенциального кандидата для перехода на новое место. Для многих руководителей на этом уровне заработная плата уходит на второй план. Стимулом для перехода могут стать управленческие амбиции, новые вызовы или сложно реализуемые проекты. Выбор работодателем кандидата из тех, кто согласился и наиболее подошёл по требованиям, и заключение договора. Помощь в адаптации в течение полугода-года. Если кандидат уходит со своей должности вскоре после перехода в компанию, executive-search-рекрутеру придётся делать гарантийную замену и проводить ещё один поиск нового кандидата на эту позицию. Пример употребления на «Секрете» «Компании теперь не готовы ждать месяцами, чтобы найти топ-менеджеров. Они требуют от рекрутеров executive search скорости и свежих подходов к отбору кандидатов». (Из материала РБК о том, как в 2021 году хантят и нанимают на топовые позиции.) Нюансы Executive search — достаточно сложная и дорогая процедура. Если её проводит специализированная компания, то, как правило, вознаграждение составляет несколько десятков процентов от годового дохода привлечённого сотрудника (обычно 30–33%). Executive search может проводить и штатный рекрутер. Но в таком случае сложно сохранить конфиденциальность, если поиск ведётся втайне от конкурентов и других игроков рынка. Привлечённая компания до последних этапов может не раскрывать кандидатам имя работодателя. Статью проверила: Елизавета Дербина, консультант Odgers Berndtson