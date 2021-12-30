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28 минут назад

«Слишком откровенное платье» помощницы украинского экс-замминистра продали на аукционе

Скандальное платье помощницы экс-замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука продали на аукционе за тысячу долларов. Об этом рассказал в Facebook организатор аукциона, телеведущий Артем Никифоров.

Скандальное платье помощницы украинского экс-замминистра продали на аукционе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прошлой неделе заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук попал в скандал из-за платья своей помощницы Кристины Тишкун, в котором она появилась на энергосберегающем форуме во Львове. Платье с открытым плечом и глубоким декольте показалось общественности слишком откровенным. Через несколько дней Гарбарука уволили с должности замминистра.

facebook.com

«Лот - платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое «слишком откровенное» платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион», - сообщил Никифоров.

Позже телеведущий сообщил, что победитель аукциона купил платье за тысячу долларов. Эти деньги будут направлены херсонской клинической больнице им. Е.Е. Карабелеша.

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Никифоров также написал, что от себя добавил еще 10 тысяч гривен, поскольку врачи этой больницы спасли от коронавируса его 80-летнюю бабушку.

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