Скандальное платье помощницы украинского экс-замминистра продали на аукционе

Скандальное платье помощницы экс-замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука продали на аукционе за тысячу долларов. Об этом рассказал в Facebook организатор аукциона, телеведущий Артем Никифоров.
На прошлой неделе заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук попал в скандал из-за платья своей помощницы Кристины Тишкун, в котором она появилась на энергосберегающем форуме во Львове. Платье с открытым плечом и глубоким декольте показалось общественности слишком откровенным. Через несколько дней Гарбарука уволили с должности замминистра.
«Лот - платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое «слишком откровенное» платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион», - сообщил Никифоров.
Позже телеведущий сообщил, что победитель аукциона купил платье за тысячу долларов. Эти деньги будут направлены херсонской клинической больнице им. Е.Е. Карабелеша.
Никифоров также написал, что от себя добавил еще 10 тысяч гривен, поскольку врачи этой больницы спасли от коронавируса его 80-летнюю бабушку.