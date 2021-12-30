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1 час назад

Британским госслужащим запретили использовать слово Brexit

Британским госслужащим запретили использовать термин Brexit, который означает выход Великобритании из Евросоюза, пишет газета Daily Mail со ссылкой на правительственный циркуляр.

Британским госслужащим запретили использовать слово Brexit
Фото: ReutersReuters

Правительственный стайлгайд рекомендует сотрудникам избегать слова Brexit, которое должно использоваться только в случае необходимости в «историческом контексте», цитирует издание РИА «Новости».

Кроме того, персоналу также рекомендовали избегать термина «переходный период», который относится к месяцам, когда Лондон и Брюссель договорились об условиях выхода.

«Использовать «31 декабря 2020 года» вместо Brexit или «когда Великобритания покинула ЕС», использовать «до 31 декабря 2020» вместо «во время переходного периода», использовать «после 1 января 2021 года» вместо «после переходного периода», – приводит издание выдержки из документа.

Евросоюз и Великобритания завершили все формальности по выходу Соединенного Королевства из ЕС 1 мая 2021 года. Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, который закончился 1 января. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.

В мире,Борис Джонсон,ЕС,Daily Mail,РИА Новости,
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