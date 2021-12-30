Британским госслужащим запретили использовать слово Brexit

Британским госслужащим запретили использовать термин Brexit, который означает выход Великобритании из Евросоюза, пишет газета Daily Mail со ссылкой на правительственный циркуляр.

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Правительственный стайлгайд рекомендует сотрудникам избегать слова Brexit, которое должно использоваться только в случае необходимости в «историческом контексте», цитирует издание РИА «Новости».

Кроме того, персоналу также рекомендовали избегать термина «переходный период», который относится к месяцам, когда Лондон и Брюссель договорились об условиях выхода.

«Использовать «31 декабря 2020 года» вместо Brexit или «когда Великобритания покинула ЕС», использовать «до 31 декабря 2020» вместо «во время переходного периода», использовать «после 1 января 2021 года» вместо «после переходного периода», – приводит издание выдержки из документа.