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19 минут назад

Президент Эстонии вспомнил свое похищение цыганами

Президента Эстонии Алара Кариса в детстве похитили цыгане. Об этом он рассказал в интервью изданию Eesti Ekspress.

Президент Эстонии вспомнил свое похищение цыганами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кариса, похищение произошло на рынке в Тарту, куда они с бабушкой ходили за продуктами. Ему тогда было четыре или пять лет.

«В один момент кто-то из продавцов спросил у бабушки: мол не с вами ли был тот мальчик в белой шубе? Бабушка ответила, что с ней — но где же он? На это продавец сказала, что цыгане забрали мальчика с собой. В то время в Ихасте в Тарту был палаточный лагерь цыган», - поделился президент Эстонии.

По словам Кариса, его нашли и забрали у цыган у Тартуского автобусного вокзала, однако он совсем не помнит ни самого похищения, ни операции по его спасению.

«Не знаю, какие планы были у цыган в отношении меня. Но какой-то план должен был быть, раз они взяли с собой мальчика со светлыми волосами в белой шубе», - отметил Карис.

Он также пошутил, что, если бы его не нашли тогда, сейчас он мог быть цыганским бароном.

Как живут цыгане

В мире,Алар Карис,
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