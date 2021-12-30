Президент Эстонии вспомнил свое похищение цыганами

«В один момент кто-то из продавцов спросил у бабушки: мол не с вами ли был тот мальчик в белой шубе? Бабушка ответила, что с ней — но где же он? На это продавец сказала, что цыгане забрали мальчика с собой. В то время в Ихасте в Тарту был палаточный лагерь цыган», - поделился президент Эстонии.