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26 минут назад

Умер Михаил Козинец

Народный артист Белоруссии, дирижер Михаил Козинец умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской государственной филармонии в Facebook.

Умер Михаил Козинец
Фото: facebook.comfacebook.com

«30 декабря 2021 года перестало биться сердце выдающегося дирижера и общественного деятеля, народного артиста Беларуси Михаила Антоновича Козинца. Белорусское искусство понесло незаменимую утрату. Руководитель национальной дирижерской школы Михаил Казинец был одной из самых значимых фигур в истории белорусского музыкального искусства за последние десятилетия», - говорится в сообщении филармонии.

Ректор Белорусской государственной академии музыки (БГМА) Екатерина Дулова назвала смерть Козинца большой утратой для белорусского музыкального искусства и образования, пишет ТАСС.

Она отметила, что жизненный путь дирижера был уникальным – он родился в маленькой деревушке и достиг больших высот, став народным артистом Белоруссии и главой Белорусской академии музыки на протяжении 20 лет.

Кроме того, почти 50 лет Козинец посвятил Национальному академическому народному оркестру, был его главным дирижером и художественным руководителем с 1975 года. Под его руководством подготовлены сотни концертных программ, исполнены многочисленные премьеры белорусских сочинений, поставлены концерты-спектакли.

За выдающийся вклад в развитие белорусской культуры Козинец был удостоен Государственной премии Белоруссии, премии «За духовное возрождение», орденов Дружбы народов и Почета, а также медали Франциска Скорины.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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