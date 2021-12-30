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4 часа назад

Названа роковая ошибка Гитлера в начале Второй мировой

Решение об остановке наступления немецкой армии близ французского города Дюнкерк в начале Второй мировой войны стало роковой ошибкой фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом рассказал историк Джеймс Холланд в документальном фильме «48 часов до победы» (48 Hours To Victory), его слова приводит Daily Express.

По словам специалиста, силы вермахта в мае 1940 года могли окружить союзные войска во Франции, фактически положив конец войне. Однако 24 мая Гитлер отдал командирам своих танковых дивизий, которые продвигались к Дюнкерку, приказ остановить наступление. Холланд назвал такой шаг фюрера «абсолютно катастрофической и потенциально фатальной ошибкой», которая, вероятно, стоила ему победы во Второй мировой.

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Как отметил историк, многие из находившихся на передовой немецких командиров критически отнеслись к приказу фюрера, однако были вынуждены подчиниться. Позднее командование германской армии осознало свою ошибку, и к вечеру 26 мая того же года Гитлер отменил свое постановление. Однако ситуация к тому времени успела радикально измениться: за несколько дней полученной передышки союзные войска успели подготовиться к эвакуации, в ходе которой в дальнейшем смогли вывезти из региона свыше 338 тысяч человек.

В начале декабря в Испании выставили на аукцион телеграмму, которую лидер нацистской Германии Адольф Гитлер написал испанскому военачальнику, командиру «Голубой дивизии», воевавшей против СССР на советско-германском фронте, генералу Муньосу Грандесу. По мнению исследователей, в данном послании от 2 января 1942 года фюрер в первый раз выразил сомнение в возможности победы над Советским Союзом.

В мире,Видео,Джеймс Холланд,
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