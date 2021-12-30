Названа причина массового оттока украинцев из страны

«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет... Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», – сказал он в интервью сайту «Факты».