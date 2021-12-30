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52 минуты назад

В офисе Зеленского назвали причину массового оттока украинцев из страны

Украинцы массово уезжают с Украины из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив для себя и своих детей, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Названа причина массового оттока украинцев из страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет... Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», – сказал он в интервью сайту «Факты».

По его словам, тренд на миграцию набирал актуальность много лет.

Ранее сообщалось, что число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев.

В мире,Михаил Подоляк,
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