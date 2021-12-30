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31 минуту назад

«Он просто Аполлон»: сын Лукашенко взбудоражил поклонниц

Новые фото младшего сына Александра Лукашенко Николая снова обсуждают в интернете. На этот раз молодой человек стал одним из участников хоккейной команды, которую назвали «Белые», в которой были лидеры России, Белоруссии, а также другие высокопоставленные лица, сообщает StarHit.

«Он просто Аполлон»: сын Лукашенко взбудоражил поклонниц
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что их соперником на льду стала команда «Красных». За нее выступали легенды спорта: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов и другие звезды спорта. По результатам игры команда президентов одержала победу со счетом 18:7. Лидеры России и Белоруссии на двоих забили девять шайб.

После того, как фото с игры появились в интернете, поклонницы Коли Лукашенко стали обсуждать, как ему идет спортивная форма, и как он прекрасно сложен.

«Буду прикладывать ко лбу», «Он просто Аполлон! Какой красавец мужчина! Повезло его девушке», «Хочется думать, что у Белоруссии есть будущее, когда видишь Колю», — писали фанатки молодого человека.

Напомним, Николай не распространяется о своей личной жизни. Ранее в интервью для телеканала «Россия 1» он рассказал, что его больше привлекает учеба и занятия музыкой, а также беседы с отцом.

В мире,Алексей Касатонов,Вячеслав Фетисов,Александр Лукашенко,StarHit,
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