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19 минут назад

Бывший президент Афганистана впервые прокомментировал побег из Кабула

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани в эфире программы Today на радиостанции BBC Radio 4 заявил, что его побег из Кабула был необходим для предотвращения разрушения города. Слова политика приводит «Русская служба Би-би-си».

Бывший президент Афганистана впервые прокомментировал побег из Кабула
Фото: ReutersReuters

Гани прокомментировал побег из Афганистана впервые. Он рассказал, что, проснувшись утром 15 августа, не имел ни малейшего представления о происходящем и пришел в себя только на борту самолета из Афганистана в Узбекистан.

«Две разных группировки талибов наступали с двух сторон, — объяснил свой побег Гани. — Была огромная угроза, что между ними вспыхнет масштабный конфликт, который приведет к разрушению пятимиллионного города и погрузит жизнь людей в хаос».

Он добавил, что не вывозил из страны крупные суммы денег. «Все знают, как я живу. Что мне делать с деньгами?» — отметил экс-президент.

Гани также заявил, что причиной падения его правительства стало соглашение между талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) и бывшим президентом США Дональдом Трампом о выводе американских войск из Афганистана. «Вместо мирного процесса мы получили процесс отступления», — подчеркнул он.

В результате, по мнению бывшего главы государства, произошел насильственный переворот, а не политическое соглашение.

«Дело всей моей жизни уничтожено. Мои ценности растоптали. А меня сделали козлом отпущения», — сказал он, уточнив, что готов взять на себя ответственность за падение Кабула.

«Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. Гани покинул страну в тот же день, улетев через территорию Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В мире,Ашраф Ахмадзай,Дональд Трамп,Талибан,Русская служба BBC,
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