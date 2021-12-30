Обзор иноСМИ: игра Путина и кровавые постсоветские конфликты

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Путин играет с Байденом»

Бывший офицер управления военной разведки США Ребекка Коффлер в своем материале для Fox News советует «не отвлекаться на заявления об отводе российских войск от границы с Украиной»: по ее словам, это можно принять за позитивный сигнал перед переговорами России и США в начале следующего года, «но, скорее всего, это всего лишь уловка».

По мнению Коффлер, вероятность того, что конфликт России и Украины начнется в ближайшие недели «превышает 50 процентов, независимо от результатов очередного раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном». Наращивая и снижая военную риторику и изменяя дислокацию сил, президент Владимир Путин «играет с Байденом» и «пытается ввести Вашингтон в заблуждение относительно своих намерений, чтобы добиться тактической внезапности», считает автор статьи.

«Зона постсоветского конфликта»

Турецкая газета Cumhuriyet выпустила материал о «зоне постсоветского конфликта». Издание отмечает, что распад Советского Союза «повлек за собой этнические и региональные конфликты, которые продолжаются по сей день»: границы советских республик были «замысловато очерчены советскими лидерами», что в итоге привело к «кровавым схваткам»

США начали наращивать свое влияние на территории бывшего СССР с 1990-х годов, это вызвало озабоченность в отношении безопасности России, подчеркнула газета. Cumhuriyet отмечает, что руководители России считают возможным ее существование лишь в формате империи, поэтому должны принимать участие в конфликтах и поддерживать свое влияние.

«Германии хватит газа до марта, но с одним условием»

С наступлением зимы вновь обостряется напряженность, связанная с поставками газа из России в Европу, пишет бельгийское издание La Libre. У Берлина, имеющего «относительно небольшой запас» газа в хранилищах, вскоре могут возникнуть трудности», заявил Кристоф Боннери, президент Ассоциации экономистов-энергетиков (AEE).

Немецкие хранилища заполнены всего на 53 процента. Георг Зашман, специалист по энергетике Брюссельского аналитического центра Брейгеля, заявил, что при соблюдении контрактов проблем не будет до марта, но «если Россия не сможет или не захочет поставлять газ по техническим или каким-то еще причинам, газ может закончиться».

«Северный поток-2» - самый острый меч Европы»

Немецкий телеканал ZDF рассказал, что в январе 2022 года начнется «настоящий марафон переговоров» России и Запада о безопасности на континенте. Канал назвал газопровод «Северный поток-2» «самым острым мечом во внешнеполитическом арсенале Европы».

На вторую неделю января запланированы двусторонние переговоры Москвы и Вашингтона, а также переговоры в рамках Совета Россия - НАТО. ZDF отмечает, что ЕС на переговоры пока не приглашали, но у блока есть важный рычаг влияния на Москву - «СП-2», в запуске которого РФ очень заинтересована, так как сможет заработать много денег.

На Украине запретили детские книги из России

В Госкомтелерадио Украины запретили ввоз с территории России пяти детских книг, сообщает УНИАН. По данным агентства, речь идет о книгах, посвященных высоким технологиям, современным профессиям, животным, а также о книгах сказок и «удивительных фактов».