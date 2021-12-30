Китай начал говорить с Соединенными Штатами словами российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил китаист Алексей Маслов в эфире «Соловьев LIVE».

По словам эксперта, сейчас среди общественников и блогеров КНР заметна интересная тенденция. Они стали чаще упоминать слова Владимира Путина в китайском информационном пространстве. Именно благодаря хитрым маневрам российского лидера, который может себе позволить говорить с Вашингтоном на повышенных тонах, Пекин продолжает вести диалог с Белым домом.

Маслов подчеркнул, что китайская сторона устала терпеть хамское поведение со стороны американских лидеров. Пекин может «наорать» на Вашингтон, однако не хочет полностью разрушать отношения с США.

«Но Китай не хочет разрушать добрые отношения с США и предпочитает говорить с Вашингтоном словами российского президента, который не боится сказать неприятные вещи в адрес американских коллег. Это тоже чисто китайская манера», — сказал политолог.