Китай начал говорить с Соединенными Штатами словами российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил китаист Алексей Маслов в эфире «Соловьев LIVE».
По словам эксперта, сейчас среди общественников и блогеров КНР заметна интересная тенденция. Они стали чаще упоминать слова Владимира Путина в китайском информационном пространстве. Именно благодаря хитрым маневрам российского лидера, который может себе позволить говорить с Вашингтоном на повышенных тонах, Пекин продолжает вести диалог с Белым домом.
Маслов подчеркнул, что китайская сторона устала терпеть хамское поведение со стороны американских лидеров. Пекин может «наорать» на Вашингтон, однако не хочет полностью разрушать отношения с США.
«Но Китай не хочет разрушать добрые отношения с США и предпочитает говорить с Вашингтоном словами российского президента, который не боится сказать неприятные вещи в адрес американских коллег. Это тоже чисто китайская манера», — сказал политолог.
Журналисты китайского издания Tencent ранее отметили, что резидент РФ Владимир Путин заставил понервничать Пентагон своим заявлением о разработке нового вооружения Россией и Китаем.