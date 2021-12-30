В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Китаист Маслов заявил о влиянии слов Путина на диалог Пекина и Вашингтона

Китай начал говорить с Соединенными Штатами словами российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил китаист Алексей Маслов в эфире «Соловьев LIVE».

По словам эксперта, сейчас среди общественников и блогеров КНР заметна интересная тенденция. Они стали чаще упоминать слова Владимира Путина в китайском информационном пространстве. Именно благодаря хитрым маневрам российского лидера, который может себе позволить говорить с Вашингтоном на повышенных тонах, Пекин продолжает вести диалог с Белым домом.

Маслов подчеркнул, что китайская сторона устала терпеть хамское поведение со стороны американских лидеров. Пекин может «наорать» на Вашингтон, однако не хочет полностью разрушать отношения с США.

«Но Китай не хочет разрушать добрые отношения с США и предпочитает говорить с Вашингтоном словами российского президента, который не боится сказать неприятные вещи в адрес американских коллег. Это тоже чисто китайская манера», — сказал политолог.

Вучич сравнил себя с Путиным

Журналисты китайского издания Tencent ранее отметили, что резидент РФ Владимир Путин заставил понервничать Пентагон своим заявлением о разработке нового вооружения Россией и Китаем.

В мире,Видео,Владимир Путин,Пентагон,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители