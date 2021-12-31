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16 минут назад

В США предупредили о коронавирусной буре

В предстоящие недели жители США столкнутся с серьезными проблемами, связанными с распространением на территории государства омикрон-штамма коронавируса, предупредил в эфире MSNBC директор центра исследования инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты Майкл Остерхолм.

«Следующий месяц станет вирусной бурей. С трудностями столкнется все наше общество», — пояснил специалист.

Он считает, что в предстоящие недели можно ожидать «драматического» роста числа заражений.

Ранее пик заболеваемости спрогнозировал ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи: по его оценкам, самой острой ситуация станет в конце января. Выход на пиковые заражения займет несколько недель, сейчас в США по-прежнему наблюдаются высокие темпы роста числа заражений.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), полностью вакцинированы только 61,9 процента населения США. Выявлено около 55 миллионов случаев болезни.

В мире,Видео,Энтони Фаучи,
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