В США предупредили о коронавирусной буре

В предстоящие недели жители США столкнутся с серьезными проблемами, связанными с распространением на территории государства омикрон-штамма коронавируса, предупредил в эфире MSNBC директор центра исследования инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты Майкл Остерхолм.

«Следующий месяц станет вирусной бурей. С трудностями столкнется все наше общество», — пояснил специалист.

Он считает, что в предстоящие недели можно ожидать «драматического» роста числа заражений.

Ранее пик заболеваемости спрогнозировал ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи: по его оценкам, самой острой ситуация станет в конце января. Выход на пиковые заражения займет несколько недель, сейчас в США по-прежнему наблюдаются высокие темпы роста числа заражений.