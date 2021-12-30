В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
57 минут назад

Читатели Der Spiegel возмутились приостановкой сертификации «Северного потока-2»

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток-2» к эксплуатации, при этом авторы обвинили власти России в давлении на Германию и напомнили о возможных потерях Украины. Читатели издания возмутились тем, что газопровод до сих пор не ввели в эксплуатацию, в комментариях в статье в Twitter.

Пользователь под ником schroters заявил, что приостановка сертификации проекта бессмысленна, поскольку в него уже вложены деньги. В ответ пользователь Twesko1 поставил под сомнение необходимость эксплуатации «Северного потока-2», поскольку уже существует газопровод «Северный поток-1», которого должно быть достаточно.

«Пока [президент России Владимир] Путин остается у власти, Германия должна покупать газ у Катара. Это не так уж и сложно», — отметил пользователь smileyplankton.

Автор другого комментарий, KarlSch13678118, обвинил главу МИД ФРГ Анналену Бербок в повышенных ценах на газ и призвал ввести газопровод в эксплуатацию, чтобы наладить ситуацию в Германии.

Европу уличили в лицемерии из-за ее стремления отказаться от газа

В мире,Видео,МИД,Spiegel,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители