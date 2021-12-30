Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток-2» к эксплуатации, при этом авторы обвинили власти России в давлении на Германию и напомнили о возможных потерях Украины. Читатели издания возмутились тем, что газопровод до сих пор не ввели в эксплуатацию, в комментариях в статье в Twitter.