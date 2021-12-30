В США заявили о подготовке убийства Байдена

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45 минут назад

В США арестовали намеревавшегося убить Байдена и Обаму мужчину

Американская полиция арестовала мужчину, который намеревался убить президента США Джо Байдена, бывшего главу Белого дома Барака Обаму и основателя Facebook Марка Цукерберга. Правоохранители обнаружили в машине 25-летнего работника супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюна винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет и аптечки, сообщает телеканал NBC.

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Фото: ReutersReuters

По данным следователей, мужчина выехал из своего дома 18 декабря, чтобы направиться в Белый дом и убить «находящихся у власти людей». Он рассказал полиции, что составил список «злых людей», в котором, в частности, были Обама, Байден и Цукерберг. Мужчина также показал следователям рисунок территории Белого дома, в том числе и предполагаемое «слабое место», которое он выявил во время подготовки к нападению.

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Он добавил, что в случае освобождения из-под стражи он немедленно продолжит путь к Белому дому и сделает всё возможное, чтобы выполнить план, — говорится в судебном документе.

В результате мужчине предъявили обвинения в угрозах президенту США.

Ранее банда из 20 налётчиков при ограблении банка в Сан-Паулу решила защитить себя от полицейского огня. Они взяли в заложники простых людей, привязали их к внешней стороне своих автомобилей и пытались скрыться от полиции. В ходе перестрелки с грабителями погибли трое человек, среди убитых двое заложников и один налётчик, четверо заложников ранены.

В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,Марк Цукерберг,телеканал NBC,
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