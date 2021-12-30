В США заявили о подготовке убийства Байдена

Американская полиция арестовала мужчину, который намеревался убить президента США Джо Байдена, бывшего главу Белого дома Барака Обаму и основателя Facebook Марка Цукерберга. Правоохранители обнаружили в машине 25-летнего работника супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюна винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет и аптечки, сообщает телеканал NBC.

Фото: Reuters Reuters

По данным следователей, мужчина выехал из своего дома 18 декабря, чтобы направиться в Белый дом и убить «находящихся у власти людей». Он рассказал полиции, что составил список «злых людей», в котором, в частности, были Обама, Байден и Цукерберг. Мужчина также показал следователям рисунок территории Белого дома, в том числе и предполагаемое «слабое место», которое он выявил во время подготовки к нападению.

Он добавил, что в случае освобождения из-под стражи он немедленно продолжит путь к Белому дому и сделает всё возможное, чтобы выполнить план, — говорится в судебном документе.

В результате мужчине предъявили обвинения в угрозах президенту США.