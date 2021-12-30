Европу обвинили в катастрофе на Украине

Западные страны используют Украину для достижения собственных целей, не давая при этом ей ни защиты, ни ресурсов, необходимых для выгодного союза. Такое мнение на станицах издания The Week высказал британский журналист Райан Купер.

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По его словам, с момента распада СССР Запад «относился к Украине либо с ужасающим пренебрежением, либо как к империалистической игрушке».

«Именно западные экономисты и правительства провели приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой стране еще предстоит оправиться», - констатировал он.

Также Райан Купер подчеркнул, что Украина используется как средство давления на Россию, при этом Запад не считаяеся с возможными рисками для нее.

«Они не предоставили ей ресурсов, необходимых для заключения выгодного союза с Западом, и не взяли на себя достаточных военных обязательств для сдерживания России», - уверен он.

Журналист также заметил, что уже совершенно очевидно, что ни США, ни ЕС, не сбираются отправлять своих военнослужащих защищать Украину. А сам вопрос возможного нападения на нее России второстепенный на фоне растущего влияния Китая и глобального потепления.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления назвали ложными.