Раскрыты подробности задержания Саддама Хусейна

Американцы использовали «усыпляющий порошок» при задержании Саддама Хусейна и якобы украли его личные вещи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иракского переводчика, работавшего с американцами (его имя не раскрывается).

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В 2006 году Саддам Хусейн был признан виновным в преступлениях против иракского народа и смерти более ста шиитов. Его приговорили к смертной казни через повешение. Приговор привели в исполнение 30 декабря того же года.

Собеседник РИА Новости утверждает, что он сопровождал американских военных, которые проводили операцию по задержанию Саддама. Он отметил, что США обещали несколько миллионов долларов вознаграждения за информацию о месте, где скрывался бывший иракский лидер.

По словам переводчика, через восемь месяцев после начала его работы американцам поступили «абсолютно секретные сведения», что Саддам Хусейн находится в районе Эд-Дур в провинции Салах-эд-Дин. Место это располагалось на ферме «буквально в нескольких метрах от Тигра».

По одной из версий, о местонахождении Хусейна сообщил один из родственников его охранников, эту информацию проверили, проследив за телохранителем экс-президента.

«Никто не знал, что это охранник президента, однако подозрения американских военных вызвал тот факт, что этот человек скупал на рынках лучшие товары, товары определенных марок», - отметил переводчик.

По его словам, операцию по задержанию Хусейна проводили в противогазах, так как на ферме распылили усыпляющий газ или порошок. Он отметил, что после операции ферма оказалась покрыта неким белым порошком.