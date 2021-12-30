Унижения нарушителей антиковидных мер в Китае сняли на видео

На кадрах видно, как четырех человек обличили в защитные костюмы, на шеи повесили плакаты с именами и фотографиями и провели по улицам города на глазах у местных жителей. Практика «парадов позора» раньше использовалась для совершивших уголовные преступлениях, однако затем ее отменили. Марши возобновились на фоне чрезвычайно строгого контроля над самоизоляцией из-за COVID-19.