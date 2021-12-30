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1 час назад

Унижения нарушителей антиковидных мер в Китае сняли на видео

В китайском городе Цзинси полиция организовала марш нарушителей антикоронавирусных ограничений. Видео публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах видно, как четырех человек обличили в защитные костюмы, на шеи повесили плакаты с именами и фотографиями и провели по улицам города на глазах у местных жителей. Практика «парадов позора» раньше использовалась для совершивших уголовные преступлениях, однако затем ее отменили. Марши возобновились на фоне чрезвычайно строгого контроля над самоизоляцией из-за COVID-19.

В мире,Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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