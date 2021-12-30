Посол КНР: Китай будет противостоять Западу «спина к спине» с Россией

Москва и Пекин должны углубить свое сотрудничество «спина к спине», чтобы эффективно противостоять США и Западу, сообщают «Известия» со ссылкой на посла КНР в России Чжана Ханьхуэй.

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«[РФ и КНР] должны продолжать углублять стратегическое сотрудничество „спина к спине“ и укреплять его практическую часть в различных областях, чтобы эффективно реагировать на „двойное сдерживание“ США и Запада и противостоять ему», — сказал дипломат.

Он отметил, что Вашингтон и западные союзники оказывают на Пекин и Москву давление во всех областях.

Как считает Ханьхуэй, США применят санкции против правительственных ведомств в попытке сдержать развитие Китая и России. Также китайский посол заявил, что взаимное признание вакцин от коронавируса является научным, а не политическим вопросом. Для их регистрации необходимы проверки по соответствующим правилам, что требует времени, потому следует терпеливо ожидать приятных известий.

Также политик отметил важность предстоящих Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине зимой 2022 года, а встреча глава РФ и КНР откроет новую главу в развитии российско-китайских отношений.