Зеленского обвинили в нарушении 9 статей конституции

Украинский лидер Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции страны, когда вводил санкции против телеканалов, говорится на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» со ссылкой на депутата Верховной Рады Юрия Загородного.

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По его словам, действия президента подтверждают беззаконие на Украине. «Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов — «Первого независимого» и UkrLive — это очередное подтверждение беззакония в нашей стране, — следует из заявления парламентария.

«Вчера, когда я прочёл указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей. Это статьи, которые касаются нарушения свободы слова, того, что цензура запрещена», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что Зеленский своим указом лишает права на работу журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности.