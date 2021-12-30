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17 минут назад

Зеленского обвинили в нарушении 9 статей конституции

Украинский лидер Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции страны, когда вводил санкции против телеканалов, говорится на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» со ссылкой на депутата Верховной Рады Юрия Загородного.

Зеленского обвинили в нарушении 9 статей конституции
Фото: ТАССТАСС

По его словам, действия президента подтверждают беззаконие на Украине. «Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов — «Первого независимого» и UkrLive — это очередное подтверждение беззакония в нашей стране, — следует из заявления парламентария.

«Вчера, когда я прочёл указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей. Это статьи, которые касаются нарушения свободы слова, того, что цензура запрещена», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что Зеленский своим указом лишает права на работу журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности.

Президент Украины ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против нескольких владельцев СМИ. Речь идет о медиахолдинге «Новости», который принадлежит депутату Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. Блокированы активы телекомпаний «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый», Ukrlife.tv. Также у них на пять лет аннулированы лицензии.

В мире,Тарас Козак,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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