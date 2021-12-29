«Все серьезно»: Подруга Саакашвили рассказала о его состоянии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила подруга политика и депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

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Она отметила, что после двух дней «фактической изоляции» от посетителей к Саакашвили пустили украинского консула и грузинского политика.

«Он находится в критическом состоянии. Все время лежит, у него неврологические приступы. Он не получает необходимой медицинской помощи. Запрещают даже окно открывать», — написала Ясько.

Кроме того, по ее словам, к Саакашвили не единожды уже применялось насилие, в том числе пытки.

«Все очень-очень серьезно. Это не шутки», — подчеркнула Ясько.

Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября, когда он нелегально проник в страну. Сразу после задержания его поместили в следственный изолятор — там бывший президент Грузии объявил голодовку и его состояние ухудшилось. В настоящее время Саакашвили находится в военном госпитале в Гори.