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26 минут назад

Глава ВОЗ: миру грозит «цунами» заражений из-за «дельта» и «омикрон»-штаммов

Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» могут вызвать «цунами» заражений во всем мире. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

Миру грозит «цунами» заражений из-за «дельта» и «омикрон»-штаммов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава ВОЗ отметил, что из-за распространения штаммов «дельта» и «омикрон» растет число заболевших, вместе с этим увеличивается количество госпитализаций и смертельных исходов. Особую обеспокоенность вызывает «омикрон», который отличается высокой заразностью.

«Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», - предупредил Гебрейесус.

По мнению главы организации, ключом к завершению пандемии является равный доступ к вакцинам в мире – пока неравенство сохраняется, велика вероятность появления новых штаммов.

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Он вновь призвал богатые государства повременить с бустерной вакцинацией, пока в каждой стране не будет достигнут коллективный иммунитет в 70%.

«Вирус продолжит развиваться и нести в себе угрозу, если мы не улучшим коллективный ответ», - резюмировал глава ВОЗ.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что наблюдения в Южно-Африканской республике показывают, что «омикрон»-штамм заражает сразу большое количество людей, но тяжело протекает только у людей с сопутствующими заболеваниями.

В мире,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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